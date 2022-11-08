الوزير الأول وبوغالي يكرّمان أعضاء من الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني

أشرف مساء أمس الإثنين ، كل من الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان ورئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، على تكريم أعضاء من الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني.

وجاء هذا التكريم بمناسبة إحياء الذكرى الـ 68 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، وبالتزامن مع افتتاح الأيام الوطنية للأغنية الثورية بأوبرا الجزائر، وبحضور أعضاء من الحكومة، فضلاً عن الأسرتين الثورية والفنية

ويتعلق الأمر بكل من من مصطفى سحنون، طه العامري، الهادي رجب، إبراهيم دري، حليمة رزقاوي، صفية كواسي، بالإضافة إلى الطاهر ثامر المدعو الطاهر بن أحمد، وزهرة بن ابراهم المكنّاة “هندة”.

ومن جهتهم، أكد الفنانون الثمانية على الدور الكبير الذي لعبته الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني في مسيرة الكفاح.

ومن جانبها أفادت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، إنّ الأغنية الثورية رافقت نشيد البندقية يداً بيد نحو التحرير، وكانت رفيقة المجاهدين الأشاوس في الجبال وبلسم النفوس وهي تتوق في ظلام سنين الجمر إلى فجر الحرية

وأضافت مولوجي، أنه كما كانت للثورة أجنحة تحلق بها في المعركة بالسلاح والإعلام، كان لها جناح الفن منذ تأسست الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني عام 1958 بشقيها في الغناء والمسرح.

و بخصوص تكريم أعضاء هذه الفرقة قالت ذات المتحدثة :”وجب علينا أن نذكرهم اليوم بالخير، ونبجلهم، ونحتفي بحضورهم الدائم بيننا، وأن نحيي ذكرى الراحلين منهم”.

رمزي أحمد توميات

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