الوزير الأول نذير العرباوي يلتقي رئيس جمهورية غانا نانا أدو دانكوا أكوفو أدو

التقى الوزير الأول نذير العرباوي، ممثلا لرئيس الجمهورية عبّد المجيد تبون، برئيس جمهورية غانا نانا أدو دانكوا أكوفو أدو الذي حمّله نقل تحياته الاخوية إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسب ما أفاد بيان لمصالح الوزير الأول.

وأكّد رئيس جمهورية غانا في اللقاء الذي انعقد على هامش الاجتماع السادس بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية و الآليات الإقليمية، الذي انطلقت أشغاله اليوم بالعاصمة الغانية آكرا، على ارادته القوية للعمل من اجل ترقية علاقات التعاون بين البلدين واستعداده التام للقيام بزيارة إلى الجزائر خلال شهر اكتوبر القادم.

ش.ن