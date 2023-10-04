الوزير الأول : مسار الشراكة الجزائرية-التونسية سيعرف وثبة حقيقية بعد إصلاح مناخ الاستثمار في الجزائر 

أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، في تصريح صحفي مشترك رفقة رئيس حكومة الجمهورية التونسية، أحمد الحشاني، عقب اختتام أشغال الدورة الثانية والعشرون للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون، أن مسار الشراكة الجزائرية-التونسية سيعرف وثبة حقيقية بعد إصلاح مناخ الاستثمار في الجزائر.

و قال الوزير الأول بهذا الخصوص، “نتطلع بثقة، بأن هذا الحدث الاقتصادي الهام الذي يأتي في سياق جديد استكملت فيه الجزائر جل اصلاحتها المرتبطة بمناخ الاستثمار الذي سيشكل وثبة حقيقية في مسار الشراكة الجزائرية-التونسية، على خطى التكامل الاقتصادي و التنمية المندمجة التي يصبو إليها الطرفان”.

وكان اللقاء، حسب أيمن بن عبد الرحمان، فرصة للتأكيد مجددا على الارادة المشتركة للمضي قدما في تطوير و تنويع التعاون الثنائي من خلال استكمال المشاريع القائمة، و استكشاف آفاق أخرى للشراكة و الاستثمار وفق خارطة طريق تحدد أولويات البلدين و أهدافهما المشتركة، مشيرا إلى أن تنظيم هذه الدورة أتت في إطار توجيهات قائدي البلدين.

و سمحت المحادثات بالوقوف على واقع و آفاق العلاقات الجزائرية التونسية، على ضوء المكاسب المحققة و المشاريع القائمة و المستقبلية، و التحديات المشتركة التي تستدعي أكثر من أي وقت مضى، تعاضد الجهودو تواصل الأفكار و تنسيق الخطى و السياسات لمواجهة هذه التحديات بنجاعة، يضيف الوزير الأول.

و قال الوزير بن عبد الرحمان، “اتفقنا على العمل سويا من أجل تعزيز التنسيق و تكثيف الاتصالات بين الجانبين و الحرص على انتظام انعقاد الآليات الثنائية من أجل تقييم و تقويم دوري لأنشطة و مشاريع التعاون بما يسمح إزالة كل العقبات أمام تطور المبادلات التجارية الاستثمارية، و تجسيد أنشطة التعاون في كل المجالات الأخرى المتاحة للجانبين”.

و أضاف ذات المتحدث،” توجت أشغال الدورة الحالية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون، بالتوقيع على 26 اتفاقية تعاون في مجالات، الطاقة، الصناعة، التجارة، النقل، السياحة والاستثمار وكذا الثقافة والرقمنة والسكن والشباب والرياضة والتكوين المهني والتربية الوطنية والعمل والرعاية الاجتماعية والمجاهدين، فضلا عن محضر الدورة الذي يرسم خارطة طريق للمساعي المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي في المراحل المقبلة”.

كما ذكّر الوزير الأول بأنه و رئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني، أشرفا سويا، أمس على هامش الدورة، على افتتاح المنتدى الاقتصادي الجزائري التونسي الذي ضم عددا هاما من رجال أعمال البلدين، و الذي تتواصل أشغالهم، اليوم، في فرص سانحة للعمل المشترك، على استكشاف فرص التعاون و الاستثمار المتاحة في البلدين، تعزيزا للمحتوى الاقتصادي للشراكة الثنائية.

شرف الدين عبد النور

معجب بهذه: إعجاب تحميل...