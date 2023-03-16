الوزير الأول: متابعة البنوك التي لا تتكفل بملفات الإستثمار الفلاحي

الوزير الأول: متابعة البنوك التي لا تتكفل بملفات الإستثمار الفلاحي

أكد اليوم الخميس، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن كل البنوك معنية بتمويل الإستثمار الفلاحي، ليس فقط بنك الفلاحة والتنمية الريفية.

وأفاد بن عبد الرحمان خلال كلمة له بمناسبة إنطلاق فعاليات منتدى الأمن الغذائي حول القمح الصلب، أنه على الفلاحين إستغلال الفرص لاستيراد العتاد الفلاحي.

وأكد ذات المتحدث، أن كل البنوك ليس فقط التنمية الفلاحية معنية بتمويل الإستثمار الفلاحي. مشيرا إلى أنه لن يرفض اي ملف وكل ملف متكامل أو يتوفر على شروط التمويل ولا يتبع باجراءات تطبيقية من طرف البنك سيتم متابعة البنك.

كما دعا الوزير الأول إلى ضرورة تأمين الفلاحين لممتلكاتهم وأراضيهم الفلاحية. لأن التمويل وحده لا يكفي فيجب تكريس ثقافة التأمين للفلاحين .

في حين اشار إلى أن ضقافة التأمين ليست موجودة بالشكل الكامل ولا يمكن أن نمارس الفلاحة على شكل صناعي بدون تأمين. ومن خلال تأمين المدخلات والآليات التي تستعملها الفلاحين ويستغلون المساحات الكبرى للمضي قدما في استدامة القطاع والشعب الإستراتيجية التي نعول عليها كثيرا.

رمزي أحمد توميات

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