 الوزير الأول: “لولا المجاهدات ما كنا لنكون هنا فوقفة إكبار لكن”

30 يوليو، 2022
أشرف اليوم السبت، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، على فعاليات الملتقى الدولي “المرأة .. نضال وتميز وإبداع”، بمناسبة احتفال الجزائر بستينية السيادة الوطنية.
وقال بن عبد الرحمان، لدى إلقائه لكلمة بالمناسبة :” لولا المجاهدات ما كنا لنكون هنا فوقفة إكبار لكن واعتزاز وافتخار بوجودكن معنا”.
 وأضاف ذات المتحدث بالقول :” يأتي هذا المؤتمر بمناسبة احتفال الجزائر بستينية الاستقلال محطة يستحضر فيها الشعب الجزائري ذكرى تغلبه على الاستعمار البغيض ليسترجع سيادته وحريته”
كما أكد الوزير الأول، على أن المرأة الجزائرية أثبتت مكانتها في ساحة النضال وقدمت صورة رائعة في وقوفها أمام أخيها الرجل واستلهمت منها عديد حركات التحرر عبر العالم.
ليديا كبيش
30 يوليو، 2022

مقالات ذات صلة

هذا ما قاله وزير النقل بخصوص فتح الحدود وعودة النقل البري بين الولايات

14 ديسمبر، 2020

قوات البوليساريو تنفذ هجومات جديدة ضد قوات الاحتلال بقطاعات المحبس، أم أدريكة والفرسية

14 يونيو، 2022

جبهة البوليساريو تؤكد أنها لن تقبل أبداً الأمر الواقع

23 أبريل، 2022

مستجدات فيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الأخيرة

19 يوليو، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: