الوزير الأول: “لولا المجاهدات ما كنا لنكون هنا فوقفة إكبار لكن”

الوزير الأول: “لولا المجاهدات ما كنا لنكون هنا فوقفة إكبار لكن”

أشرف اليوم السبت، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، على فعاليات الملتقى الدولي “المرأة .. نضال وتميز وإبداع”، بمناسبة احتفال الجزائر بستينية السيادة الوطنية.

وقال بن عبد الرحمان، لدى إلقائه لكلمة بالمناسبة :” لولا المجاهدات ما كنا لنكون هنا فوقفة إكبار لكن واعتزاز وافتخار بوجودكن معنا”.

وأضاف ذات المتحدث بالقول :” يأتي هذا المؤتمر بمناسبة احتفال الجزائر بستينية الاستقلال محطة يستحضر فيها الشعب الجزائري ذكرى تغلبه على الاستعمار البغيض ليسترجع سيادته وحريته”

كما أكد الوزير الأول، على أن المرأة الجزائرية أثبتت مكانتها في ساحة النضال وقدمت صورة رائعة في وقوفها أمام أخيها الرجل واستلهمت منها عديد حركات التحرر عبر العالم.

ليديا كبيش

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