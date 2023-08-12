الوزير الأول: لابد من تفعيل وحدات الصيانة للطرقات

أكد اليوم السبت الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، على ضرورة تفعيل وحدات الصيانة على طول الطريق السيار، للمحافظة على الطرقات.

وقال بن عبد الرحمان على هامش تدشينه للجزء المتبقي من الطريق السيار شرق-غرب بالطارف، أنه:” يجب أن تكون هناك استراتيجية صيانة آنية ومفعلة للطرقات”.

ولفت ذات المتحدث الى أنه وبالرغم من أن شركة إنجاز هذا المشروع أجنبية، فإنها تتوفر على عدة كوادر بشرية جزائرية. متمنيا أن يكونوا هم النواة من أجل شركات جزائرية عظيمة.

وأبرز الوزير الأول، أن الجزائر تتوفر على وسائل إنتاج عظيمة تمكنها من مقارعة أكبر المؤسسات والشركات الكبرى العاملة في هذا المجال.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...