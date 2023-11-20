الوزير الأول: قيم ومبادئ القانون الدولي تسقط مع كل قصف صهيوني على غزة

الوزير الأول: قيم ومبادئ القانون الدولي تسقط مع كل قصف صهيوني على غزة

أكد الوزير الأول نذير العرباوي، ان مبادئ القانون الدولي تسقط مع كل قصف يوجهه جيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، الذي تستباح فيه أبسط مبادئ حقوق الإنسان وسط عجز واضح للمجموعة الدولية.

وقال العرباوي لدى القائه كلمة خلال افتتاح مؤتمر الحوارِ القضائي الإفريقي الذي تحتضنه الجزائر: “إن أبسط مبادئ حقوق الإنسان تُستباح في فلسطين المحتلة جراء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق”.

واضاف ذات المتحدث بالقول:”أنه وفي مواجهة هذه الجرائم، تقف مع الأسف المنظومة الدولية عاجزة على فرض احترام حقوق الإنسان ومع كل قصف وضرب يوجهه جيش الاحتلال لقطاع غزة، تسقط قيم ومبادئ القانون الدولي الإنساني”.

وذكّر الوزير الأول بدعوة الرئيس عبد المجيد تبون، قبل أيام والتي قال فيها“جميع أحرار العالم والخبراء القانونيين والمنظمات والهيئات الحقوقية لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد الكيان الصهيوني بسبب ما يرتكبه من جرائم ضد الفلسطينيين العزل لاسيما في قطاع غزة” .

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق والعمل على إنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق

وأضاف بالقول أن “حقوق الإنسان تشمل كذلك حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو حق غير قابل للتصرف تم الاعتراف به بالإجماع من قبل المجتمع الدولي من خلال قرارات الشرعة الدولية”.

هذا وعرفت أشغال المؤتمر حضوؤ أعضاء من الحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية ورئيسة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إيماني داود عبود.

بالاضافة الى عدد من رؤساء المحاكم العليا في الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ووفد عن المجلس الدستوري للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وممثلي الهيئات القضائية وشبه القضائية الإقليمية و أجهزة الاتحاد الإفريقي الأخرى.

رمزي أحمد توميات

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