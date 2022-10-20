الوزير الأول :قطع الطريق أمام مهربي العملة وسرطان تضخيم الفواتير

أفاد اليوم الخميس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، على أن الدولة تعمل على حماية المنتوج والمنتج الوطنيين والحفاظ على التوازنات الخارجية.

وأكد بن عبد الرحمان، خلال افتتاح منتدى التصدير على ضرورة قطع الطريق امام كل محاولات تهريب العملة تحت غطاء عمليات استيراد وهمية أو استيراد سلع وكماليات الاقتصاد الوطني.

وأبرز ذات المتحدث، وجود صعوبات اعترضت مسار الإنعاش الاقتصاد، الناجمة عن الأزمة الصحة العالمية. إلا أن الحكومة بمسعاها الطوعي لتنفيذ سياسة تجارية.

وأوضح الوزير الأول أن هذه السياسة تهدف إلى تنويع الصادرات خارج المحروقات، ضبط الواردات وتقليصها دون المساس بالإحتياجات الحيوية للمواطنين، ومتطلبات الإقتصاد من المدخلات إلى جانب مكافحة التبذير، مؤكدا على ان الحكومة التزمت بمواصلة جهودها في مكافحة ظاهرة تضخيم الفواتير.

وأردف بن عبد الرحمان بالقول :”هذا السرطان الذي نخر جسم الاقتصاد الوطني لسنوات طويلة، وحان الأوان للقضاء عليه نهائيا وردع كل من يلجأ إلى هذه الممارسات الهدامة”

كما أكد ذات المتحدث أن الحكومة تعمل على مواصلة تطهير المجال التجاري. مضيفا بالقول :”إنها تلتزم بوضع الأدوات والآليات اللازمة لضمان التنظيم والإشراف الأفضل على التجارة الداخلية”.

خاصة في مكافحة التجارة غير الرسمية وإدماجها ضمن النشاط التجاري الرسمي، وإعادة تنظيم السوق وأخلقة النشاط التجاري، ورقمنة القطاع التجاري، وتطوير التجارة الإلكترونية، يضيف الوزير الأول.

رمزي أحمد توميات

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