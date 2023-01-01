الوزير الأول: فلنتكاتف لتحقيق وثبة أخرى في مسيرة التنمية واتمام برنامج الإصلاح و التغيير

هنأ، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة، أين حث على التكاتف لتحقيق وثبة أخرى في مسيرة التنمية واتمام برنامج الإصلاح و التغيير

وقال بن عبد الرحمان:”أهنئ كل الجزائريين و الجزائريات في داخل الوطن وفي المهجر، بحلول العام الميلادي الجديد 2023، متمنيًا أن يكون عام خير وبركة،يديم فيه، الله جل جلاله، علينا نعم الصحة والأمن والأمان”.

وأضاف ذات المتحدث بالقول:”عام جديد تستقبله الجزائر الجديدة، فلنجعله عامًا نرفع فيه وتيرة العمل في شتى القطاعات، ضمن مقاربة اقتصادية تضع في صلب أولوياتها تحسين ظروف معيشة المواطنين، عن طريق تنويع الاقتصاد و مصادر تمويله و كذا تعميم الرقمنة و تطوير البنية القاعدية”.

كما تابع الوزير الأول قائلا:”فلنتكاتف لتحقيق وثبة أخرى في مسيرة التنمية واتمام برنامج الإصلاح و التغيير الذي رسم معالمه رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، كل عام والجزائر بألف خير”

رمزي أحمد توميات

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