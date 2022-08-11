الوزير الأول :غرس 60 مليون شجرة لاستعادة السد الأخضر

أعلن اليوم الخميس، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان عن مشروع غرس 60 مليون شجرة لاستعادة السد الأخضر، وذلك بمناسبة ستينية الاستقلال.

وكشف بن عبد الرحمان في تصريحات صحفية أنه تمت مناقشة إطلاق مشروع عملية تشجير واسعة تتمثل في 60 مليون شجرة بمناسبة ستينية الاستقلال، مبرزا أنه تم طرح الملف على وزير الفلاحة لمباشرته.

وشدد ذات المتحدث، على ضرورة استرجاع السد الأخضر لوقف زحف الرمال، خاصة في ظل التغير المناخي الحاصل عبر العالم.

كما أبرز الوزير الأول، أن الجزائر كانت من أولى الدول التي عمدت لإنشاء سدود في وجه زحف الرمال وهو ما ينبغي إحياؤه.

وتجدر الإشارة إلى أن بن عبد الرحمان، سيشرف اليوم الخميس، على تدشين البنك الوطني للبذور بالمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، بمدينة الحراش بالعاصمة.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...