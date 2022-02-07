 الوزير الأول على رأس وفد وزاري هام في زيارة إلى تونس تدوم يومين

7 فبراير، 2022

يشرع الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، في زيارة الى تونس على رأس وفد وزاري هام، عشية الاحتفاء بذكرى أحداث ساقية سيدي يوسف، وذلك ابتداء من يوم

وسيترأس الوزير الأول مناصفة مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن الاجتماع الـ22 للجنة المشتركة العليا بين البلدين، حيث سيرافقه في هذه لزيارة التي تدوم يومين، كل من وزراء التجارة والصناعة والصحة والطاقة.

ومن المنتظر أن يبحث الاجتماع المشترك سبل تسليم قرض مالي بقيمة 300 ميلون دولار، كانت أعلنت الجزائر سابقا عن منحه لتونس.

رمزي أحمد توميات

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