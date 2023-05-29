الوزير الأول: عرض مشروع القانون الجديد للتأمينات قبل نهاية السنة

الوزير الأول: عرض مشروع القانون الجديد للتأمينات قبل نهاية السنة

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن الجزائر قامت بعدة إصلاحات سمحت بفتح سوق التأمينات. كما أنها لم تدخر أي جهد لبعث المبادرات لتوطيد العمل الإفريقي خاصة الإقتصادي والإجتماعي.

وقال بن عبد الرحمان خلال إشرافه على الإنطلاق الفعلي للمؤتمر الـ43 لمنظمة التأمينات الإفريقية:” أنه ينتظر من هذا المؤتمر بلورة والخروج بتوصيات تهدف إلى وضع حلول فعالة في مجال التأمين الفلاحي. ووضع تصور شامل لمواجهة الكوارث الطبيعية وضمان أمن الناشطين في المجال الفلاحي

بالاضافة الى اشراك المؤمنين ومعيدي التأمين في عملية التنمية الاقتصادية وكذا جعل الفلاحين والمستثمرين في منأى عن التخوف والعزوف عن الاستثمار في القطاع الفلاحي.

وأوضح الوزير الأول، أن قطاع التأمين في الجزائر عرف عدة إصلاحات سمحت بفتح السوق لشركات جديدة خاصة وأجنبية. حيث ارتفع عدد الشركات من 6 شركات عمومية سنة 1995. الى 25 شركة في الوقت الحالي ذات رؤوس أموال سواء عمومية أو خاصة أو أجنبية أو مختلطة.

وكشف نفس المسؤول أن السلطات العمومية بصدد الإنتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات سوف يعرض على البرلمان بغرفتيه قبل السنة الجارية لجعل قطاع التأمينات في الجزائر أكثر جاذبية.

كما أشار بن عبد الرحمان الى أن المجهودات التي قامت بها الجزائر سمحت برفع حجم الصناعات التأمينية بـ 3 مرات خلال 15 سنة الأخيرة.

رمزي أحمد توميات

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