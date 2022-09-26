الوزير الأول: ضعف المتابعة كلّف الخزينة العمومية 2890 مليار دينار

أمر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، الولاة بالمتابعة المتواصلة للمشاريع العمومية ومدى تجسيدها واحترام الآجال. كاشفا أن ضعف هذه المتابعة كلّف الخزينة العمومية 2890 مليار دينار خلال عشر سنوات.

وكشف بن عبد الرحمان لدى إشرافه على الجلسة الختامية لاجتماع الولاة بالحكومة، أن عمليات جرد مست مطلع العام الجاري عديد القطاعات لإحصاء مشاريع الهياكل العمومية المستكملة وغير المستكملة، خلصت إلى وجود المئات من المشاريع عرضة للإهمال رغم إكتمالها في بعض الحالات.

ولفت ذات المتحدث، إلى أن لقاء الحكومة بالولاة جعل منه رئيس الجمهورية مناسبة سنوية ومحطة للتقييم. وإعادة ترتيب الأولويات وفق مقتضيات مسار تطوّر بناء الجزائر الجديدة. التي وصفها ببرنامج نهضوي طموح.

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كما كشف الوزير الأول أنّ هناك برامج إستعجالية للتكفل بالفوارق التنموية المسجلة من منطقة إلى اخرى والقضاء على مظاهر الإقصاء والتهميش. مبرزا أنّ الحكومة جعلت من تقليص الفوارق أحد أولوياتها باعتماد مقاربة شاملة ومدمجة لتحقيق العدالة والمساواة بين المناطق.

وحسب توضيحات بن عبد الرحمان، فإن تنفيذ برنامج النهوض بمناطق الظل سمح باستكمال 24672 مشروعا. بمبلغ إجمالي بلغ 258.4 مليارات دينار إستفاد منها 5.6 ملايين مواطن يتوزعون على 334 بلدية عبر الوطن.

كما كشف ذات المتحدث، أنّ الحكومة وبأمر من الرئيس ستضع آليات لمتابعة برامج التنمية المحلية ومواكبتها ومدى انعكاس ذلك على تحسين معيشة المواطنين، مبرزا أنّ التقييم سيكون على أساس احترام الآجال ومدى الاهتمام بتطلعات المواطنين. والإستثمارات المحققة فعليا وعدد مناصب الشغل المستحدثة.

رمزي أحمد توميات

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