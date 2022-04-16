الوزير الأول: سنواصل دعم التدريس والتكوين والمعرفة

16 أبريل، 2022

أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بمناسبة يوم العلم المصادف لتاريخ 16 أفريل الجاري. أن الحكومة ستواصل دعم التدريس والتكوين والمعرفة.

وقال بن عبد الرحمان في منشور على صفحته بفايسبوك : “في ذكرى يوم العلم. نعتز بأصالتنا الضاربة في عمق التّاريخ. وبهويتنا التي اجتهد العلامة عبدالحميد بن باديس في ترسيخ قيمها في نفوس الأجيال”.

وأضاف الوزير الأول: “رسالة ستظل في صميم تجندنا لبناء جزائر جديدة كما التزم بها الرئيس. فبالعلم تنهض الأمم وبالأخلاق تستقيم مجتمعاتها”.

كما تابع ذات المتحدث قائلا:”سنواصل دعم التدريس والتكوين والمعرفة من أجل بناء شخصية جزائرية تؤمن بذاتها وتنفتح على الآخر”.

رمزي أحمد توميات

16 أبريل، 2022

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