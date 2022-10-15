الوزير الأول: “سنة 2023 سوف تكون سنة الإقلاع الاقتصادي الحقيقي”

كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أنّ السيولة النقدية بلغت 1800 مليار دينار شهر سبتمبر المنصرم، وهو مستوى لم تعرفه من قبل.

وعليه دعا الوزير الأول، في تصريح إعلامي عقب مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة أمام أعضاء مجلس الأم، المستثمرين الوطنيين إلى تقديم ملفاتهم من أجل الولوج إلى كل مناحي الاستثمار، وأكّد أنّ كلّ المجالات مفتوحة للرأسمال الوطني قبل الأجنبي، على غرار الصناعة والفلاحة والسياحة والصيد البحري وتربية المائيات، والمناجم والصناعات الناشئة، وكذا الاستثمار في النقل الجوي والنقل البحري والمناجم والمجال البنكي والمصرفي.

وأكّد بن عبد الرحمان أنّ الوضع الاقتصادي عرف تعافيا كبيرا، مدعوما باحتياطي صرف مريح وفائض تجاري هام، كما كشف أنّ مؤشر النمو هو أكثر مما أوردته بعض المؤسسات المالية العالمية.

وبشّر الوزير الأول، في ذات التصريح، أنّ الجزائر سوف تعرف إقلاع اقتصادي سوف يمضي بها إلى مدارها الصحيح، حيث قال “ان كانت سنة 2022 سنة التعافي الاقتصادي فسنة 2023 سوف تكون سنة الاقلاع الاقتصادي الحقيقي الذي سيمضي بالجزائر الى الآفاق التي كنا نحلم بها والتي كانت بعض الممارسات سدا في تحقيقها” و”الآن وقد نزعنا كل تلك الشوائب سوف نمضي بوطننا المفدى نحو تلك الآفاق المرجوة ونضع الجزائر في مدارها الصحيح المدار القيادي مدار الزعامة في المنطقة ومدار التقدم في المجال الاقتصادي والاجتماعي والمالي”.

وليد ب

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