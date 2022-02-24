الوزير الأول: ذكرى تأميم المحروقات هي محطة اعتزاز لكل جزائري

قال اليوم الخميس، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن:” ذكرى تأميم المحروقات تبقى ذكرى خالدة على قلب كل جزائري وهي محطة اعتزاز”.

وأضاف بن عبد الرحمان، أن :” اسلافنا نذرو أنفسهم للتحرر من الاستعمار وبناء الدولة المستقلة”، مبرزا أن اجيال لاحقة توارثت من العمال والنقابيين العمل النضالي وتواصلت على نهجهم منظمة العمال رغم الظروف الصعبة.

كما لفت الوزير الأول، إلى أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين دفع باطاراته وقياديه الى ساحة الشهداء وعلى رأسهم الشهيد عيسات ايدير

هذا وقد حل صبيحة اليوم الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، بمدينة حاسي مسعود بولاية ورقلة، في اطار احياء الذكرى المزدوجةالسادسة والستون لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين والواحدة والخمسين لتاميم المحروقات 24 فيفري 1971.

رمزي أحمد توميات

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