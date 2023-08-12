الوزير الأول: توفير مناصب شغل على طول الخط المنجمي الشرقي

12 أغسطس، 2023

قام الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، بوضع حجر أساس لإ نجاز مشروع إزدواجية وتصحيح مسار الخط المنجمي للسكة الحديدية الرابط بين ولايتي تبسة وعنابة بدائرة بوشقوف.

وأوضح بن عبد الرحمان، في تصريحات صحفية، أن هذا المشروع يعتبر أولوية للحكومة، متمنيا الإسراع في جميع الإجراءات التعاقدية، كاشفا أنه سيتم خلق مناصب الشغل على المناطق التي تمر بها السكك.

وأضاف ذات المتحدث بالقول: “تحدثنا في إجتماعاتنا الوزارية وشددنا على احترام آجال الإنجاز”، مشددا على أنه يجب أن تكون هناك تقارير دورية حول الإنجاز. وأن على الولاة الوقوف أيضا لحل العراقيل

رمزي أحمد توميات

12 أغسطس، 2023

مقالات ذات صلة

الوزير الأول و أعضاء الحكومة يؤدون صلاة العيد بالمسجد الكبير

21 أبريل، 2023

الصحراء الغربية: بإمكان الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن التراجع عن إعلان ترامب

11 يناير، 2021

تأجيل محاكمة السعيد بوتفليقة والطيب لوح إلى تاريخ 10 أكتوبر المقبل

26 سبتمبر، 2021

غوتيريس: محاولات المغرب فرض الامر الواقع بالصحراء الغربية تتعارض مع روح المساعي الرامية إلى التوصل إلى حل تفاوضي للنزاع

9 أكتوبر، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: