الوزير الأول: توفير مناصب شغل على طول الخط المنجمي الشرقي

قام الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، بوضع حجر أساس لإ نجاز مشروع إزدواجية وتصحيح مسار الخط المنجمي للسكة الحديدية الرابط بين ولايتي تبسة وعنابة بدائرة بوشقوف.

وأوضح بن عبد الرحمان، في تصريحات صحفية، أن هذا المشروع يعتبر أولوية للحكومة، متمنيا الإسراع في جميع الإجراءات التعاقدية، كاشفا أنه سيتم خلق مناصب الشغل على المناطق التي تمر بها السكك.

وأضاف ذات المتحدث بالقول: “تحدثنا في إجتماعاتنا الوزارية وشددنا على احترام آجال الإنجاز”، مشددا على أنه يجب أن تكون هناك تقارير دورية حول الإنجاز. وأن على الولاة الوقوف أيضا لحل العراقيل

رمزي أحمد توميات

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