الوزير الأول: تحسّن الوضع الإقتصادي أفشل محاولات من روّج الى امكانية الإستدانة الخارجية

كشف اليوم الأحد، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن معدل النمو قد عاد الى مساره التصاعدي بعد الفترة الصعبة جراء الأزمة الصحية.

وأكد بن عبد الرحمان، خلال إشرافه على اختتام لقاء الحكومة_ولاة، على أن الدولة تعمل على أن يبقى هذا المنحى في مستوى لا يقل عن 4%.

وأيرز، ذات المتحدث، أن هذه المؤشرات الاقتصادية الكلية افشلت كل محاولات الاطراف التي كانت تزرع اليأس والاحباط وتروج الى إمكانية اللجوء الى الإستدانة الخارجية من اجل تمويل برامج التنمية الوطنية.

كما شدد الوزير الأول، على ان الدولة ستستمر في التكفل بجميع الفئات من أجل تحسين القدرة الشرائية.

رمزي أحمد توميات

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