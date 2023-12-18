الوزير الأول بالكويت لنقل تعازي رئيس الجمهورية في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح
يتوجّه الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم، مُمثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى دولة الكويت، لنقل تعازي رئيس الجمهورية في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حسب بيان مصالح الوزير الأول.
و سينقل العرباوي تعازي رئيس الجمهورية و الشعب الجزائري للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت وللشعب الكويتي.
كما سيكون الوزير الأول، مرفوقا بوزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد.
شرف الدين عبد النور