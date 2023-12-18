الوزير الأول بالكويت لنقل تعازي رئيس الجمهورية في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

يتوجّه الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم، مُمثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى دولة الكويت، لنقل تعازي رئيس الجمهورية في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حسب بيان مصالح الوزير الأول.