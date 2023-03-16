الوزير الأول: المساحات المزروعة بالحبوب لا تكفي لتحقيق حاجياتنا

أفاد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن شعبة الحبوب تعد من ركائز الأمن الغذائي المستدام، مبرزا أن شعبة الحبوب حققت نتائج معتبرة. لكن لابد من بلوغ نتائج أحسن لوقف الاستيراد.

وأفاد بن عبد الرحمان خلال كلمة له بمناسبة إنطلاق فعاليات منتدى الأمن الغذائي حول القمح الصلب، أن العولمة والأمن الغذائي هي من الآليات التي يتعين وضعها لتحقيق الأمن الغذائي في الجزائر وتطوير زراعة القمح في المناطق الصحراوية.

وأضاف ذات المتحدث أن الحكومة تعمل على رفع انتاج الحبوب القمح الصلب وتكثيف الزراعة الخارجية من 35 الى 40 و60 قنطار للهكتار.

كما أشار الوزير الأول، إلى أن تحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح الصلب هو قناعة وهدف سيتم تحقيقه في أقرب الآجال. من خلال إستغلال الإمكانيات التكنولوجية لوضع بطاقية حول إنتاج الحبوب وظروف التخزين في شعبة الحبوب وكذا تحديد الإستيراد. والمضي نحو تصدير الفائض.

في حين كشف الوزير الأول، أن المساحات المزروعة بالحبوب لا تكفي لتحقيق حاجياتنا. حيث تتوفر الجزائر على 20 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية بالسهول. ولو نستغل نصف المساحات سنصل للاكتفاء في آفاق 2025.

واضاف بالقول انه :”مهما كانت احصائيات انتاج الحبوب إلا أن إحصائيات الإستيراد تشير إلى أننا لازلنا بعيدين عن تحقيق الاكتفاء الذائي”، موضحا أن هناك سلبيات يجب تداركها لكن لا يجب التقليل من جهود الدولة. ووضع إستراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاثي 2024 و2025

ووضع كل الإمكانيات للوصول إلى الهدف المرجو لتحقيق الإكتفاء الذاتي من خلال ترقية الإستثمار الخاص وتسهيل الولوج الى العقار الفلاحي والقضاء على البيروقراطية. بالإضافة كذلك إلى تنمية العقار الفلاحي من خلال ترقية الاستثمار في الجنوب. وعصرنة الفلاحة وادراج الرقمنة ونظم الرقابة

رمزي أحمد توميات

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