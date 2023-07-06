الوزير الأول: الدول العربية تملك من المقومات ما يجعلها قوة ضاربة

الوزير الأول: الدول العربية تملك من المقومات ما يجعلها قوة ضاربة

أكد الوزير الأول، أيمن عبد الرحمان، أن الجزائر تشهد بفخر واعتزاز احتضان الألعاب الرياضية العربية، والأمل يحذوها للمساهمة في تحقيق المزيد من التقارب والألفة والمودة والتعاون بين الشعوب العربية التي لديها من المقومات ما يجعلها قوة ضاربة في هذا العالم الذي لا مكان فيه للضعفاء والمشتتين.

و قال بن عبد الرحمان، خلال افتتاحه الدورة الـ 15 للألعاب العربية، أمس، بمعلب 5 جويلية، إن الجزائر سخرت كل الإمكانيات، من أجل تنظيم محكم ولائق، يليق بأشقائنا العرب.

ولجعل الدورة 15 للألعاب العربية، من أنجح الدورات، التي ترقى إلى مستوى تطلعات الوفود المشاركة والشعوب العربية الشقيقة.

وأكد ذات المتحدث، أن الألعاب العربية، فرصة للإخوة العرب للتواصل الحضاري والوقوف على ما تزخر به بلادنا من مقومات تاريخية ورياضية وسياحية متميزة، تعكس مكانة الجزائر داخل البيت العربي والدولي.

رمزي أحمد توميات

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