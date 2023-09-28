الوزير الأول: الحكومة صادقت على أكثر من 73 مخططا للتهيئة السياحية

الوزير الأول: الحكومة صادقت على أكثر من 73 مخططا للتهيئة السياحية

أكد اليوم الخميس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن خلال اشرافه على افتتاح الطبعة الـ22 للصالون الدولي للسياحة والأسفار، على أن السياحة تمثل أحد الروافد الهامة للإنعاش الاقتصادي

وقال بن عبد الرحمان في تصريحات له:” كسبنا رهان النوعية والخدمات لكن بشكل جزئي” ، مشيرا الى أن الجزائر تتوفر على 249 منطقة للتهيئة السياحية

وكشف ذات المتحدث ان الحكومة صادقت على أكثر من 73 مخططا للتهيئة السياحية، مضيفا بالقول :”يجب تشجيع المستثمرين في مجال السياحة ولدينا كل المؤهلات في مختلف الولايات للنهوض بالقطاع”.

كما أشار الوزير الأول إلى أن السياحة الجزائرية تعرف قفزة نوعية والدليل ارتفاع عدد السياح مقارنة بالسنة الماضية.

رمزي أحمد توميات

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