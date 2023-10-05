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الوزير الأول :الجزائر تعرض استضافة مكتب إقليمي لشلتر إفريقيا

5 أكتوبر، 2023

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، على أن الجزائر على استعداد لتصدير خبرتها ووضعها تحت تصرف البلدان الإفريقية ومرافقتها في إطار مختلف البرامج التنموية بالجودة والنوعية المطلوبة.

وجاء ذلك خلال كلمة لبن عبد الرحمان بمناسبة تواصل أشغال الجمعية العامة الإستثنائية لشركة الإسكان الدولي والإقليمي في إفريقيا،

ودعا ذات المتحدث الى إنشاء مكتب اقليمي لشركة شلتر إفريقيا يكون مقره بالجزائر يخصص لدول شمال إفريقيا ودول الساحل مضيفا بالقول:”أن الرهانات تستوجب علينا جميعا التآزر وبذل المزيد من الجهود لتطوير الشراكة من خلال وضع الميكانيزمات المناسبة”.

كما أشار الوزير الأول الى ان الجزائر عملت على بلوغ الأهداف القارية المنشودة، إدراكا منها لأهمية الشراكة تولي عناية خاصة للمشاريع المساهمة في دفع عجلة التنمية بالقارة الإفريقية.

رمزي أحمد توميات

5 أكتوبر، 2023

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