الوزير الأول: الجزائر بلغت مستويات لم تصل إليها أي دولة في الكهرباء الريفية

الوزير الأول: الجزائر بلغت مستويات لم تصل إليها أي دولة في الكهرباء الريفية

أفاد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، أن الجزائر بلغت مستويات في الربط بالكهرباء الفلاحية للمنازل والمحيطات الفلاحية وحتى التوصيل بالغاز الطبيعي في المناطق النائية لم تصل إليها أي دولة.

وأكد بن عبد الرحمن، على هامش لقاء الحكومة مع الولاة أمس السبت، أن الجزائر توصلت إلى مستويات عالية من الربط بالكهرباء في المحيطات الفلاحية وتوصيل الغاز والكهرباء الى المنازل رغم بعدها.

واشار ذات المتحدث، الى أنه في العالم لم تبلغ نسبة توصيل الغاز المنزلي إلى 68 بالمائة والكهرباء الريفية مبرزا أن قطاع الطاقة في الجزائر قدّم إنجازات كبيرة تستحق الإفتخار بها.

وأضاف الوزير الأول بالقول:”أن كل التقارير الدولية توحي بأن الجزائر بلغت مستويات لم تبلغها أي دولة في مجال الكهرباء الريفية”.

ليديا كبيش

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