الوزير الأول: التكفل بكل الإشكاليات التي تخص الفلاحين خلال الشهرين القادمين

16 مارس، 2023

أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن الفلاحين والمتعاملين الفي المجال الزراعي تعترضهم بعض الإشكاليات والمشاكل في مسارهم المهني، غير أنه سيتم التكفل بها خلال الشهرين المقبلين.

وقال بن عبد الرحمان خلال كلمة له بمناسبة إنطلاق فعاليات منتدى الأمن الغذائي حول القمح الصلب، أن :”هناك بعض السلبيات التي يجب تداركها والعمل على تداركها. غير أنه لا يجب التقليل من الجهود التي تقوم بها الدولة لمرافقة الفلاح الذي يكرّس كل جهوده لتوفير قوت الجزائريين وأمن غذائهم.

كما تعهد ذات المتحدث قائلا:” نتعهد بأن كل الإشكاليات من خلال الفلاحين والمتعاملين في الميدان الزراعي سنتكفل بها خلال الشهرين القادمين”.

خاصة فيما يتعلق بفتح المسالك وتوفير الطاقة الكهربائية. بالرغم من القيام بجهود من أجل الكهرباء الريفية وتوصيل الموارد المائية في المناطق التي لا تتوفر على ذلك. بالإضافة كذلك إلى تشجيع الفلاحين في الجنوب، يضيف الوزير الأول .

رمزي أحمد توميات

16 مارس، 2023

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