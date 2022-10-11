الوزير الأول: احتياطات طاقوية كبيرة تزخر بها الجزائر لم تستكشف بعد

الوزير الأول: احتياطات طاقوية كبيرة تزخر بها الجزائر لم تستكشف بعد

اعتبر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، منتدى أعمال الطاقة فرصة لتعزيز التعاون والتكامل بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، مؤكدا على أن الجزائر تتطلع لتحقيق الانتقال الطاقوي بطريقة عادلة ومنصفة.

وأوضح بن عبد الرحمان، أن الظروف الدولية دفعت بملف الطاقة إلى الصدارة، مبرزا أن الغاز عنصر رئيسي لتحقيق الانتقال الطاقوي ويضمن التخفيض الفوري من الكربون سيما في القطاعات التي تستهلك كميات كبيرة

وأشار ذات المتحدث إلى أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ليست وليدة اليوم ونحتفل اليوم بالذكرى الـ20 لإقامتها مبرزا أن الجزائر أكبر منتج للطاقة في افريقيا والمورد الثالث لأوروبا التي تعد أهم سوق لها.

كما أكد الوزير الأول على أن احتياطات طاقوية كبيرة تزخر بها الجزائر لم تستكشف بعد، مضيفا بالقول:” كثفنا جهود الاستكشاف وفرص الاستثمار مفتوحة لشركائنا بهدف زيادة الاحتياط الوطني, وضمان مكانتنا كلاعب نشط وموثوق في الأسواق الأوروبية”

وأضاف نفس المسؤول، أن تفعيل قانون المحروقات الجديد سيمكن من تعزيز فرص الاستكشاف وسيمكننا من رفع قدرات البلاد في الإنتاج والتصدير، داعي المتعاملين الأوروبيين للإسهام في رفع قدراتتا من إنتاج الغاز وضمان الأمن الطاقوي للطرفين في إطار تنمية مستدامة

كما أكد بن عبد الرحمان، أن الجزائر تعمل على تعزيز التعاون مع شركائها بتفعيل مشروع الغاز العابر الصحراء مرورا بالنيجر والجزائر، كاشفا عن شروع الحكومة في إصلاحات هيكلة لتنويع الاقتصاد الوطني والتخلص من تبعية المحروقات.

وأضاف ذات المتحدث بالقول:” نسعى للحفاظ على النمو من خلال ترقية الاستثمار وتحديث النظام المالي والصرفي لتعزيز جاذبية الجزائر للاستثمارات الأجنبية”، مشيرا الى أز الطاقة عامل رئيسي ويتوجب أن نعمل من أجل مستقبل أفضل كما يجب رسم آفاق واعدة لتعزيز فرص الاستثمار بين الشركات الجزائرية وأوروبية في مجالات الغاز، البيئة والتنمية المستدامة.

ليديا كبيش

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