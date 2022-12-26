الوزير الأول: إنشاء أول قطب نقدي في الجزائر بداية 2023

أعلن اليوم الاثنين، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، خلال إشرافه على احتفالية الذكرى الستين لتأسيس بنك الجزائر، عن إنشاء أول قطب نقدي في الجزائر بداية 2023.

وأوضح بن عبد الرحمان في كلمة له، أن هذا القطب النقدي، سيكون قطبا متميزا واستشرافيا بما يضمنه من خدمات وهياكل لطبع وصك النقود.

كما دعا ذات المتحدث، الرأس المال الوطني، إلى التوجه إلى استحداث بنوك تجارية ومتخصصة جديدة، حيث قال: “ندعو لفتح رأس مال البنوك العمومية على الأقل بنكين سنة 2023”.

وأوضح الوزير الأول، أن كل الأطر تسمح باستحداث بنوك جديدة، داعيا السلطة النقدية مع وزارة المالية على تسريع رأس مال البنوك العمومية، حتى نعطي الدفعة الجديدة من التنافسية وهي من التزامات رئيس الجمهورية.

رمزي أحمد توميات

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