الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يعزّي في وفاة الشيخ أبو عبد السلام

الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يعزّي في وفاة الشيخ أبو عبد السلام

قدّم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان تعازيه لعائلة الفقيد الشيخ أبو عبد السلام.

وقال أيمن بن عبد الرحمان في تغريدة على تويتر “بقلوب خاشعة ومؤمنة بقضاء الله وقدره، نفقد الإمام الجليل الشيخ أبو عبد السلام، عضو اللجنة الوزارية للافتاء، وأحد أعمدة الوسطية والاعتدال التي أنارت شاشة الإعلام الديني الوطني بحسّه التربوي ونظرته الإصلاحية وتقديره الرّصين”.

وذكر الوزير الأول خصال الراحل أبو عبد السلام قائلا: ” ويشهد من صاحبه في مسيرته بالعلم والتواضع والإخلاص في خدمة ديننا الحنيف ووطننا المفدى”.

وخلص بن عبد الرحمان في تعزيته سائلا الله جل جلاله أن يرحمه بواسع رحمته، ويجزيه خير الجزائر، ويلهم أهله صبرا جميلا وسلوانا عظيما.

ش.ن

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