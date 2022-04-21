استقبل الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس 21 أفريل 2022، بقصر الحكومة، عبد العزيز على أحمد نعمة النعمة، سفير دولة قطر بالجزائر.

وقد شكلت المحادثات فرصة للتطرق إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية، لاسيما على ضوء مخرجات زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى دولة قطر الشقيقة، وتوجيهات قيادتي البلدين الرامية إلى الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى أعلى المستويات، لاسيما من خلال تمكين فرص التكامل الاستثماري وإقامة الشراكات بين البلدين.

ش.ن

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