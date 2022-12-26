الوزير الأول: أهمية بنك الجزائر تكمن في كونه سلطة نقدية تهدف لتعزيز النظام المصرفي

قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان خلال القائه لكلمة بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس بنك الجزائر :” لقد تمكنت السواعد الوطنية المخلصة من رفع تحديات استمرار النشاط بعد استرجاع السيادة الوطنية”.

وكشف بن عبد الرحمان، أن بنك الجزائر شرع في فتح 10 فروع في الولايات العشر المستحدثة، كما حرص منذ إنشائه على تأديته لمهامه رغم العراقيل التي واجهته

وأوضح ذات المتحدث، أن أهمية بنك الجزائر تكمن في كونه سلطة نقدية تهدف لتعزيز النظام المصرفي مع منح مجلس النقد والقرض تمكنه من مرافقة التحولات التي تشدها السوق المالية.

وأضاف الوزير الأول بالقول:” سوف يتم استحداث لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بإدارة الأزمات وسيتم إنشاء لجنة وطنية للدفع تهتم بتطوير وسائل الدفع”.

و من بين أهم الورشات يجدر ذكر ورشة رقمنة المدفوعات وسيتم تسميتنا باسم الدينار الرقمي وسيكون دعما للدينار النقدي، يضيف نفس المسؤول.

كما أكد بن عبد الرحمان على أداء الاقتصاد لا يمكن أن يتحسن إلا بمرافقة الإطار النقدي والمالي ملائما وهو ما يعمل عليه بنك الجزائر على تجسيده في أرض الواقع، مضيفا بالقول :” نعمل على إنجاز فروع للبنوك الجزائرية في الدول العربية وكذا الأفريقية”.

ووجه الوزير الأول أحر التهاني لعمال بنك الجزائر وكذا المتقاعدين بمناسبة تأسيس هذا الصرح الهام، داعيا اياهم الى مواصلة العمل لوطنكم المفدى محددا لكم كل الدعم من السلطات العليا.

رمزي أحمد توميات

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