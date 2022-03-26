قال اليوم السبت، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أن:” الدولة أنفقت على البحث العلمي والتطوير 57 مليار دينار جزائري في الفترة الممتدة بين 2015 و2021″

وأوضح بن عبد الرحمان، خلال إشرافه على تنصيب أعضاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، أن الإنفاق على البحث العلمي والتطوير، كان في حدود 8 مليار دينار جزائري في السنة.

وأضاف ذات المتحدث أن هذا المبلغ تكفل به الصندوق الخاص بالبحث العلمي والتكنولوجي، دون احتساب المخصصات الأخرى، لافتا إلى أن البحث العلمي والتطوير، كان يعتمد على ميزانية الدولة 100 بالمئة.

كما كشف الوزير الأول، أن هذه الاستثمارات مكنت من إحداث العديد من الهياكل القاعدية للبحث إلى غاية سنة 2021، تمثلت في 1661 مخبر بحث ، و29 مركز و43 وحدة بحث و24 محطة تجارب، بالإضافة إلى الأرضيات التكنولوجية والحاضنات.

رمزي أحمد توميات

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