الوزير الأول: أدعو كل البلدان والشركاء لمساعدتنا في استرجاع الأموال المهربة

الوزير الأول: أدعو كل البلدان والشركاء لمساعدتنا في استرجاع الأموال المهربة

دعا اليوم السبت الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، كل البلدان والشركاء للمساعدة في استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج.

وقال الوزير الأول :”إن الحكومة عززت من جهود مكافحة الفساد وضمان الشفافية في تسيير المال العام. وفصل المال الفاسد عن السياسة مثل ما تعهد به رئيس الجمهورية”.

هذا وقد أشرف بن عبد الرحمان، على إطلاق الإستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته من 2023 إلى 2027 بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” متلقى وطني مخصص للإطلاق.

رمزي أحمد توميات

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