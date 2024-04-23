الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة تُنوّه بالجهود التي تبذلها الهيئات التابعة لوصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في مجال التحوّل الرقمي

الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة تُنوّه بالجهود التي تبذلها الهيئات التابعة لوصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في مجال التحوّل الرقمي

قام اليوم الثلاثاء، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، مرفاوقا ب الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود، ب زيارة ميدانية لعدد من ا لمديريات العامة للهيئات تحت الوصاية، في إط ار الخرجات الميدانية التي تقوم بها الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود للوقوف على مدى تجسيد مشروع الرقم ن ة، حسب ما أفاد بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي .

وزار الوزيران كل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، الصندوق الوطني للتقاعد، الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء، الأشغال العمومية والري والوكالة الوطنية للتشغيل.

وتندرج هذه الخرجة الميدانية، ضمن برنامج عمل الحكومة بعنوان التحول الرقمي ومتابعة مدى تجسيد برنامج رقمنة الخدمات العمومية المقدمة من قبل مختلف الهيئات، حيث شكلت الزيارة سانحة للوقوف على الجهود المبذولة من قبل قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في هذا المجال، واطلاع الوزيرة على النظام البيئي المعلوماتي ومجمل الخدمات الرقمية التي توفرها الهيئات تحت الوصاية لتسهيل تبادلاته البينية الداخلية والخارجية، إضافة إلى مدى جاهزيته للاندماج في خطة عمل المحافظة السامية للرقمنة و تحقيق التبادل البيني مع مختلف القطاعات. واستعداده لتجسيد التحول الرقمي الذي يعدالرهانات الكبرى للسلطات العمومية للبلاد، حسب ذات البيان .

كما أشار المصدر إلى أن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوفر 127 خدمة عن بعد من بينها 102 خدمة متوفرة عبر منصة “خدماتي” التابعة للقطاع و 87 متوفرة عبر البوابة الحكومية للخدمات الالكترونية، إلى جانب 48 واجهة للتبادل الآلي بين قواعد البيانات منها 24 واجهة طورها القطاع لضمان التبادل الآلي مع قواعد بيانات خارج القطاع، كما تم وضع 34 نظام للمساعدة على اتخاذ القرار ، ما من شأنه الرفع من النجاعة والشفافية في التسيير وتعزيز الربط البيني داخل القطاع وخارجه

ونوّهت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، في ختام الزيارة، بالجهود التي تبذلها الهيئات التابعة لوصاية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في مجال التحوّل الرقمي وتسهيل حصول المواطن على خدمة عمومية رقمية راقية.

وختم البيان بالاشارة إلى أنّ قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يسعى على رقمنة كل الخدمات التي يقدمها للمواطن وتسريع وتيرة التحول الرقمي ، تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية.

ش.ن