الهواري: الجزائر تريد التحوّل إلى المصدّر رقم 1 في إفريقيا

أكد المدير الفرعي لمتابعة ودعم الصادرات بوزارة التجارة وترقية الصادرات، عبد اللطيف الهواري، اليوم الأربعاء، على طموح الجزائر للتحوّل إلى المصدّر رقم 1 في إفريقيا.

واوضح الهواريلدى حلوله ضيفاً على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، أنّ الجزائر تتطلع إلى مضاعفة حجم الصادرات إلى القارة السمراء المقدّر حالياً بـ 600 مليون دولار نصفها نحو إفريقيا الغربية، والهدف تجاوز عارضة المليار دولار.

وكشف ذات المتحدث عن مفاوضات جدّ متقدمة مع شركات عالمية على نحو سيمكّن من تصدير أول شحنة لمنتجات ذات ماركات عالمية قبل نهاية سنة 2023، وستمكّن الجزائر من التحوّل إلى منصة عالمية”، على حدّ تعبيره.

وثمّن المدير الفرعي توجيه رئيس الجمهورية لاستحداث المجلس الأعلى للمصدّرين، وقال إنّ ذلك سيسمح بالتكفل بانشغالات المصدّرين سفراء الاقتصاد الجزائري.

وفي مقابل تأكيده أنّ المنتجات الجزائرية محمية دولياً، أبرز المسؤول بوزارة التجارة نمو شعبة البناء بمليار دولار، مشيراً إلى أنّ تكريم المصدّرين في احتفالية الثلاثاء خضع لعدّة معايير أبرزها الدينامية المتصاعدة واستراتيجية التصدير

في حين ركز نفس المسؤول على أنّ الطبعة الأولى لـ “الوسام الشرفي للتصدير” رفعت رهان خلق جو من التنافس لافتا إلى مساعِ لتوسيع ترويج المنتجات الجزائرية بمختلف أنواعها، مركّزاً على توجه الجزائر إفريقياً لا سيما دول إفريقيا الغربية مع التركيز على دول الجوار، وسعيها لإقامة معارض دائمة في موريتانيا والسنغال وكوت ديفوار

كما كشف الهواري عن تنظيم معرض دائم في نواكشوط قبل سبتمبر القادم، وذهب إلى أنّ إتمام طريق تندوف – الزويرات سيوفّر فرصا هائلة على محور الجزائر – موريتانيا وإفريقيا الغربية.

ولفت ذات المتحدث إلى أنّ 1600 مصدّر أسهموا في الصادرات خارج المحروقات، مضيفاً أنّ الأولوية للإنتاج والاكتفاء الذاتي اللذان يوصلان إلى التصدير، ووعد بتحقيق أكثر من 13 مليار دولار من الصادرات بنهاية العام 2023.

كما أكد الهواري إلى أنّ التخطيط والاستشراف يتجاوز سنة 2024، حيث تمّ نشر توقعات التصدير لسنة 2029، وهذا يحدث لأول مرة، كما أشار المكلف بتسيير الوكالة الوطنية لترقية الصادرات (ألجاكس) إلى طلب شركات روسية للمنتجات الجزائرية.

رمزي أحمد توميات

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