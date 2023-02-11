الهلال الأحمر الجزائري يستأنف عمليات الإسعاف في سوريا

استأنف، صبيحة اليوم السبت، الهلال الأحمر الجزائري، عمليات الإسعاف بعد انهيار مبنى في حلب السورية.

وللتذكير، فقد كشفت رئيس الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي، الأربعاء الماضي، إن خلال ساعات تم جمع أكثر من 215 طن من المساعدات وكذا تسخير 50 مسعفا.

وقالت حملاوي في تصريح خصت به قناة “النهار” :”لم نستطع إلا إرسال 25 مسعفا لأن هناك بعض المعطيات والأولويات”، مبرزة أن الإغاثة والاستجابة السريعة للكوارث هي علم بحد ذاته.

وقالت ات المتحدثة :” “لا نستطيع التعامل بالعاطفة دون حسابات واعتبارات”، مؤكدة أن جميع الأبواب مفتوحة أمام المتواطنين أو حتى المؤسسات لتقديم التبرعات. وهذا بعد الكارثة التي مست كل من سوريا وتركيا جراء الزلزال المدمر.

رمزي أحمد توميات

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