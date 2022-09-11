النيابة العامة ترفض طلبات الافراج عن لوح وطليبة

11 سبتمبر، 2022
رفضت اليوم الأحد، النيابة العامة لدى الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، طلبات الإفراج عن كل من المتهمين الطيب لوح وبهاء الدين طيبة.
وأرجعت النيابة العامة، سبب رفضها الافراج عن المتهم الموقوف البرلماني السابق بهاء الدين طليبة، إلى أت أن المتهم يتابع بتهم خطيرة.
والتمست هيئة دفاع طليبة الإفراج عن موكلها بسبب الظروف الصحية المزرية التي يعاني منها منذ إيداعه المؤسسة العقابية قبل 3 سنوات، أين ردت النيابة بتقرير المؤسسة العقابية الذي يثبت تلقيه العناية الطبية مثله مثل باقي المساجين.
كما رفضت النيابة العامة طلبات الإفراج عن وزير العدل الأسبق المتهم الموقوف الطيب لوح، بسبب ظرفه الصحي الذي يعاني منه مؤخرا، ماجعله محل متابعة طبية بالمؤسسة العقابية القليعة لاصابته بمرض مزمن.
ليديا كبيش
11 سبتمبر، 2022

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