النقابة الوطنية للقضاة تعلن مقاطعتها للاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للقضاة بسبب تنظيمه بتل أبيب

أصدرت النقابة الوطنية للقضاة بيانا تُعلن فيه مقاطعتها للاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للقضاة المزمع تنظيمه بتل أبيب في الأراضي المحتلة – في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر من السنة الجارية.

وأوردت النقابة في بيان وقّعه رئيسها يسعد مبروك انّه وعلى إثر الدعوة الموجهة إلى النقابة الوطنية للقضاة من قبل الإتحاد الدولي للقضاة، لتعيين ممثليها للمشاركة في الاجتماع السنوي، المزمع تنظيمه بتل أبيب في الأراضي المحتلة – في الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر من السنة الجارية، تم بصفة رسمية ابلاغ رئيس الاتحاد والمجموعة الافريقية لنقابات القضاة بمقاطعتنا لهذا الحدث.

وأرجأ بيان النقابة الوطنية للقضاة هذه المقاطعة لايمانها بمبادئ العدالة وحقوق الانسان، وانسجاما مع الموقف الرسمي والشعبي للجزائر من القضية الفلسطنية، وتضامنا منا مع الشعب الفلسطيني المضطهد.

ش.ن

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