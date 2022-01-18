حمّل كلّ من عضو الامانة الوطنية الصحراوية الوزير المستشار لدى الرئاسة البشير مصطفى ورئيس اللجنة الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي السيد بيار غالون و رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي السعيد العياشي، النظام المغربي ومجلس الأمن الدولي عرقلة عمل المبعوثين الأمميين إلى الأراضي الصحراوية المحتلة وإطالة أمد تسوية الوضع وحل النزاع، داعيين الأمم المتحدة للضغط على المغرب للجلوس على طاولة الحوار.

وشدد المشاركون في برنامج زوايا الأحداث للقناة الإذاعية الأولى الجزائرية، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي و الضغط على الأمم المتحدة بمختلف هيئاتها و تشكيلاتها للتسريع في إيجاد الحل للإنهاء النزاع في الصحراء الغربية.

و قال عضو الأمانة الوطنية والوزير المستشار لدى الرئاسة البشير مصطفى ان جبهة البوليساريو مستعدة للحوار للإيجاد الطريقة المثلى لتسوية الوضع و منح الحرية للشعب الصحراوي.

و أضاف البشير مصطفى: ” إن زيارة دي ميستورا أتت في أكثر الأوقات تعقيدا، نتيجة تغول المغرب بعد ارتمائه في أحضان الكيان الصه وني”، مشددا على أن الصحراويين لن يتأثروا بكل هذه المناورات و هم أكثر تشبثا بحقهم المشروع في تقرير المصير

و أكد أن جبهة البوليساريو لا تشترط و لا تعرقل الحوار و الصحراويون عازمون على مواصلة الكفاح لكسر غطرسة الإحتلال المغربي و مستعدون لدخول المفاوضات مع المغرب لاستعادة الثقة المفقودة منذ خرق الإتفاق بالكركرات و ندعو مجلس الأمن لإعداد اقتراحات و تصورات جدية لحل النزاع.

رئيس اللجنة الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، بيار غالون، من جهته، قال :”أن دي ميستورا رجل دبلوماسي بسمعة مشرفة و توقُع ما يمكن أن يحققه مرتبط بمدى استعداد الطرف الأخر و إرادته في حل النزاع ، و أعتقد انه يجب الضغط على الأمم المتحدة من أجل تمكين المبعوث من تجسيد الأجندة المسطرة، فلا يمكن أن نلعب دور التوثيق للوضع فقط، يجب الأستجابة لمطالب الشعب الصحراوي الشرعية تحت رقابة الأمم المتحدة و لتحقيق ذلك يجب تجند المجتمع الدولي” .

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، السعيد العياشي أن زيارة دي ميستورا إلى الصحراء الغربية تعتبر زيارة اتصالية واستطلاعية وليست جولة تفاوضية، موضحا أنه قدم لتحضير مهمات قادمة و لإعطاء ديناميكية لطرفي النزاع، و لجميع الأطراف و المهتمين بالقضية.

كما قال :”أن القضية الصحراوية واضحة ومطالبها معروفة و مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية تنظيم استفتاء تقرير المصير في أقرب الأجال”.

رمزي أحمد توميات

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