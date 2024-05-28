النرويج تعلن دخول الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين حيز التنفيذ

أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الثلاثاء، أن اعتراف النرويج رسميا بدولة فلسطين، دخل حيز التنفيذ.

و اعتبر وزير الخارجية النرويجي, إسبن بارث إيدي, في بيان له، أن هذا الاعتراف، يمثل علامة فارقة في العلاقة بين النرويج وفلسطين، مضيفا أنه و على مدى أكثر من 30 عاما، كانت النرويج واحدة من أقوى المدافعين عن قيام دولة فلسطينية.

وكان وزير الخارجية النرويجي، قد سلّم رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، محمد مصطفى، وثيقة اعتراف رسمية، عند لقائهما في بروكسل البلجيكية، الأحد المنصرم.

شرف الدين عبد النور