النرويج تعلن دخول الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين حيز التنفيذ

28 مايو، 2024
Norway's Foreign Minister Espen Barth EideI holds a press conference with Spanish Foreign Minister Jose Manuel Albares and Ireland's Foreign Minister Micheal Martin in Brussels, Belgium May 27, 2024.REUTERS/Johanna Geron

أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الثلاثاء، أن اعتراف النرويج رسميا بدولة فلسطين، دخل حيز التنفيذ.

و اعتبر وزير الخارجية النرويجي, إسبن بارث إيدي, في بيان له، أن هذا الاعتراف، يمثل علامة فارقة في العلاقة بين النرويج وفلسطين، مضيفا أنه و على مدى أكثر من 30 عاما، كانت النرويج واحدة من أقوى المدافعين عن قيام دولة فلسطينية.

وكان وزير الخارجية النرويجي، قد سلّم رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، محمد مصطفى، وثيقة اعتراف رسمية، عند لقائهما في بروكسل البلجيكية، الأحد المنصرم.

شرف الدين عبد النور

28 مايو، 2024
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