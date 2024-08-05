الندوة الدولية للأحزاب الشيوعية تصادق على قرار يدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

صادقت الندوة الدولية الثامنة والعشرين للأحزاب الشيوعية المنعقدة بالعاصمة الاكوادورية كيتو تحت شعار “ضد الحرب والإبادة الإمبريالية”، على قرار يدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، حسب ما أورده بيان وكالة الأنباء الصحراوية.

وأكد المشاركون في هذا الحدث الأكاديمي والسياسي الذي جمع وفودا من عشرين دولة من أمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا، دعمهم أيضا لجبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي ورائدة كفاحه التحرري من أجل إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في افريقيا، حسب ذات المصدر.

وقدّم رئيس الجمعية الإكوادورية للصداقة مع الشعب الصحراوي، بابلو دي لا فيغا، في هذا الإطار، محاضرة بعنوان “حق تقرير مصير الشعوب والحق في المقاومة: الصحراء الغربية، فلسطين واليمن”، حيث قام بتحليل وشرح أوجه التشابه والتقارب القانوني والسياسي بين النضالات التي تخوضها هذه الشعوب.

وأكد دي لافيغا “أن هناك ثلاثة عناصر رئيسية في عمليات التحرر الوطني هذه: حق الشعوب في تقرير المصير، المنصوص عليه في الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة، والحق في المقاومة، الوارد في مقدمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والحق في الاستقلال التام، الوارد في القرار 1514 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمعروف باسم إعلان إنهاء الاستعمار، يضيف المصدر ذاته.

سهام قريمش