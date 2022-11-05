الندوة التأسيسية للكرامة الإفريقية تُثمن مخرجات قمة الجزائر

ثمنت الندوة التأسيسية للكرامة الإفريقية ما جاء في نص البيان الصادر عن الدوة الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، المجتمع بالجزائر، يومي 1 و2 نوفمبر الجاري.

وحسب بيان للندوة، فقد تمت الإشادة خصوصا فيما تعلق بالتشديد على ضرورة مواصلة الجهود والمساعي الرامية لحماية مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، والدفاع عن القدس في وجه محاولات الاحتلال المرفوضة والمدانة لتغيير ديمغرافيتها وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية. والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.

بالاضافة الى دعم الوصاية الهاشمية التاريخية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية. وإدارة أوقاف القدس وشؤون الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية الأردنية بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية، وتفعيل ودعم دور لجنة القدس وبيت مال القدس في الدفاع عن مدينة القدس ودعم صمود أهلها.

كما تشيد الندوة التأسيسية الكرامة الإفريقية بالمقترحات التي تقدم بها الرئيس تبون والرامية إلى تفعيل دور جامعة الدول العربية فيما يخص تعزيز وعصرنة العمل العربي المشترك.

لاسيما التأكيد على ضرورة إطلاق حركية تفاعلية بين المؤسسات العربية الرسمية وفعاليات المجتمع المدني بجميع أطيافه وقواه الحية. من خلال خلق فضاءات لتبادل الأفكار والنقاش المثمر والحوار البناء بهدف توحيد الجهود لرفع التحديات المطروحة بمشاركة الجميع.

كما تتقدم الندوة التأسيسية الكرامة الإفريقية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بكل التهانئ والتبريكات على ما بذله من جهود قيمة لنجاح هذه القمة وعلى البراعة في التنظيم والتسيير.

ليديا كبيش

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