توفي اليوم الثلاثاء، الناطق باسم الرئاسة السابق محند أوسعيد بلعيد، عن عمر يناهز 75 عاما.

ولد بلعيد محند أوسعيد في 20 يناير 1947 في تونس لعائلة من قرية بوعندان بولاية تيزي وزو، وتحصل على درجة ليسانس في القانون العام الدولي من جامعة الجزائر سنة 1971، ودبلوم في العلوم السياسية.

بدأ الراحل مسيرته المهنية في الصحافة، ولا سيما في التلفزيون الجزائري حيث كان صحفيا. ثم عُين العضو المنتدب لصحيفة “الشعب” اليومية، ثم شغل منصب عضو منتدب لوكالة الأنباء الجزائرية، بعد ذلك كان مديراً للمركز الجزائري للإعلام والثقافة في بيروت.

ثم كان سفير الجزائر لدى البحرين، ثم شغل منصب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ثم منصب ممثل الجزائر لدى منظمة المؤتمر الإسلامي، كما شغل منصب وزير الاتصال لمدة عام في حكومة سلال.

في 29 ديسمبر 2019، عينه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وزيرًا مستشارًا للاتصال والمتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية

رمزي أحمد توميات

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