الناشطة سلطانة خيا تتعرض الى اعتداء سافر جديد من طرف قوات الإحتلال المغربية

29 يناير، 2022

 تعرضت عضو الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي, سلطانة سيد ابراهيم خيا، أول أمس الخميس, الى اعتداء همجي جديد على يد الاجهزة القمعية لقوات الاحتلال المغربي، بمنزلها العائلي بمدينة بوجدور المحتلة، و خلف الاعتداء إصابات لدى أفراد العائلة.

ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية عن مصدر حقوقي صحراوي أن اعتداء القوات المخزنية على عائلة الحقوقية الصحراوية جاء عقب زيارة مجموعة أخرى من المناضلات الصحراوية لها, للتعبير عن تضامنهن إزاء ما تتعرض له من حصار جائر منذ أكثر من عام, وسط ممارسات قمعية يندى لها الجبين وصلت حد محاولة تصفيتها جسديا عديد المرات بحقنها بمواد مجهولة.

وحسب المصدر فقد خلف هذا التدخل الهمجي اصابات في صفوف كل من سلطانة خيا و أختها الواعرة, و كذلك الوالدة امنتو النويجم المتقدمة في السن, و التي تعاني من عدة أمراض, كما تم إرغام المناضلات الصحراويات على مغادرة المكان بالقوة, و تعريضهن لكل أنواع الضرب والتعنيف.

كما تجدر الإشارة إلى ان قوات الاحتلال المغربي تفرض حصارا امنيا جائر على المنزل العائلي للحقوقية الصحراوية سلطانة سيد ابراهم خيا, منذ أكثر من عام بسبب نشاطها المناهض للاحتلال المغربي, و إصرارها على رفع علم الجمهورية الصحراوية على سطح منزلها العائلي بمدينة بوجدور المحتلة.

رمزي أحمد توميات

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