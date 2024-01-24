الناخب الوطني جمال بلماضي يعلن إستقالته من تدريب الخضر

24 يناير، 2024

أعلن مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، جمال بلماضي، أمس الثلاثاء، بعد الإقصاء من الدور الأول من كأس أمم إفريقيا-2023 (المؤجلة لسنة 2024)، على يد منتخب موريتانيا الذي فاز على الخضر بهدف لصفر، إستقالته للاعبين عقب نهاية اللقاء بغرفة تغيير الملابس، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية نقلا مصدر رسمي.

و حرص الناخب الوطني جمال بلماضي، حسب ذات المصدر، على تحية لاعبيه واحدا تلو الآخر بعد فشله في تأهيل “الخضر” إلى الدور الثاني من نهائيات هذه المسابقة للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة 2021، التي نظمت في الكاميرون.

و سيرسم مدرب الخضر استقالته بمجرد عودته إلى الوطن، يضيف المصدر ذاته.

شرف الدين عبد النور

24 يناير، 2024

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