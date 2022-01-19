وأكد كولومينا، لدى إلقائه محاضرة حول “التعاون بين الجزائر وحلف شمال الأطلسي”، على مستوى المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، على أن الجزائر تعتبر شريكا استراتيجيا.

وأوضح ذات المتحدث إلى أن الجزائر هي عضو فاعل في الحوار المتوسطيالتي هي عضو فيه لأكثر من عشرين سنة، مبرزا أن التعاون بين الطرفين يقوم على أساس أهداف وتحديات مشتركة، لا سيما الاستقرار في ليبيا ومنطقة الساحل.

كما أكد على ضرورة تعزيز هذا التعاون ومزيد من التصميم لصالح الأمن و الاستقرار والسلام على الصعيد الإقليمي و الدولي، منوها بالخبرة المعتبرة للجزائر.

ليديا كبيش