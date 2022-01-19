الناتو يعتبر الجزائر محورا أساسيا في مكافحة الارهاب ولاعبا رئيسيا في المنطقة

19 يناير، 2022
اعتبر نائب الأمين العام المساعد لحلف شمال الأطلسي للشؤون السياسية والسياسة الأمنية، خافيير كولومينا، الجزائر محورا  أساسيا، في مكافحة الإرهاب و لاعبا رئيسيا في منطقة شمال إفريقيا والساحل.
وأكد كولومينا، لدى  إلقائه محاضرة حول “التعاون بين الجزائر وحلف شمال الأطلسي”، على مستوى المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، على أن الجزائر تعتبر شريكا استراتيجيا.
وأوضح ذات المتحدث إلى أن الجزائر هي عضو فاعل في الحوار المتوسطيالتي هي عضو فيه لأكثر من عشرين سنة، مبرزا أن التعاون بين الطرفين يقوم على أساس أهداف وتحديات مشتركة، لا سيما الاستقرار في ليبيا ومنطقة الساحل.
كما أكد على ضرورة تعزيز هذا التعاون ومزيد من التصميم لصالح الأمن و الاستقرار والسلام على الصعيد الإقليمي و الدولي، منوها بالخبرة المعتبرة للجزائر.
ليديا كبيش

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