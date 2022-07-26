الموافقة على العرض الجزائري حول منطقة التجارة الحرة الإفريقية

وحسب نص البيان، فإن هذه الوثيقة تشكل أداة أساسية للبدء الفعلي في المبادلات التجارية البينية الإفريقية وذلك باحتساب تفكيك جمركي تدريجي لمدة 5 سنوات بالنسبة لـ90 بالمائة من التعريفة الجمركية ولمدة 10 سنوات بالنسبة لـ7 بالمائة من التعريفة الجمركية، تشكل منتجات تتطلب فترة تأقلم أطول.

أما نسبة 3 بالمائة المتبقية من التعريفة الجمركية فتبقى غير معنية بالتفكيك الجمركي وتعرف أساسا بمنتوجات جد حساسة، يتم تحديدها من طرف كل بلد.

كما تجدر الإشارة، إلى أن وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، يشارك حضوريا في هذا الاجتماع الوزاري الذي خصص لدراسة واعتماد التوصيات والقرارات المنبثقة عن الاجتماع ال11 للجنة كبار المسؤولين المكلفين بالتجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية المنعقد خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 23 جويلية الجاري.

كما سيتم خلال هذا اللقاء دراسة تقارير لجنة فض المنازعات و لجنة المدراء العامين للجمارك و إصدار القرارات اللازمة حولها، في حين سيقوم المجلس الوزاري أيضا بإعطاء التوجيهات السياسية اللازمة للمفاوضين بغرض الانتهاء من المسائل العالقة من قواعد منشأ المنطقة و البدء بالمبادلات التجارية في إطار هذه المنطقة.

ليديا كبيش