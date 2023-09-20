المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي تعقد مؤتمرها الرابع

20 سبتمبر، 2023

تنظّم المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي مؤتمرها الرابع في نادي الموقع للجيش الوطني الشعبي بعين النعجة في العاصمة ، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، تحت شعار “الوفاء والاستمرارية”.

سيحضر المؤتمر مندوبون من 54 ولاية وممثلون عن المكاتب الجهوية، وتشمل أعمال المؤتمر تجديد الهيئة التنفيذية للمنظمة، ومناقشة جميع المسائل المتعلقة بحياة متقاعدي الجيش الوطني الشعبي، واستعراض جميع انشغالاتهم من خلال توصيات تُقدم إلى الجهات المختصة، بهدف تعزيز التضامن ودعم الجبهة الوطنية.

خديجة مقداد

20 سبتمبر، 2023

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