المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي تعقد مؤتمرها الرابع

تنظّم المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي مؤتمرها الرابع في نادي الموقع للجيش الوطني الشعبي بعين النعجة في العاصمة ، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، تحت شعار “الوفاء والاستمرارية”.

سيحضر المؤتمر مندوبون من 54 ولاية وممثلون عن المكاتب الجهوية، وتشمل أعمال المؤتمر تجديد الهيئة التنفيذية للمنظمة، ومناقشة جميع المسائل المتعلقة بحياة متقاعدي الجيش الوطني الشعبي، واستعراض جميع انشغالاتهم من خلال توصيات تُقدم إلى الجهات المختصة، بهدف تعزيز التضامن ودعم الجبهة الوطنية.

خديجة مقداد

معجب بهذه: إعجاب تحميل...