المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين تردّ على بيان الإتحاد الموريتاني لكرة القدم

أصدرت المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين، اليوم، بيانا ردّت فيه على ما جاء في بيان الإتحاد الموريتاني لكرة القدم، متهما فيه بعض وسائل الإعلام الجزائرية الخاصة بنشر ” أخبار زائفة”، تخصّ منتخب ” المرابطون”.

و قالت المنظمة الوطنية في بيانها، “تفاجأت المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين لما جاء في بيان للاتحاد الموريتاني لكرة القدم الشقيق، متهما فيه بعض وسائل الاعلام الجزائرية الخاصة بنشر ” أخبار زائفة” تخص منتخب المرابطون”.

وأضافت، “إن المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين وحرصا منها على رفع كل لبس ولغط وظهار الحقيقة كاملة، قامت بتحر وتدقيق في المنشور” الزائف”، وتأكدت ان مصدره ليس وسيلة اعلام جزائرية خاصة كانت أو حكومية”.

وتابعت، “وفي هذا السياق، تدعو المنظمة كل الزميلات والزملاء في مختلف وسائل الإعلام إلى الحيطة والحذر من السقوط في فخ المحاولات البائسة للتشويش على العلاقات الممتازة بين الجزائر وموريتانيا حكومة وشعبا. كما تناشد الأشقاء في موريتانيا عدم الانسياق وراء ألة التضليل المارقة التي تسعى في كل مرة للإساءة للجزائر وضرب مصداقية صورتها وسمعتها”.

واختتمت المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين بيانها بقولها،” إن المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين تؤمن إيمانا راسخا بأن المواجهات الرياضية بين الجزائر وموريتانيا ومثلما جرت العادة، لن تكون سوى فرصة جديدة لتعزيز وتوطيد أواصر المحبة والأخوة بين الأشقاء والسمو بها لأنها هي الفائزة في النهاية بالتأكيد، وليخسأ المنافقون والحاقدون”.

شرف الدين عبد النور

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