المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك: “دفتر شروط السيارات يضمن حقوق المواطن”

وصفت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أن دفتر شروط وكلاء ومصنعي السيارات بالجيد، واعتبرت أنه يضمن حقوق المواطن.

ووصفت الجمعية في منشور لها على صفحة فايسبوك، دفتر الشروط الذي أفرج عنه مساء أمس بـ الجيد ، لكن بالمقابل أبدت تخوفها مـن بعض الإشكاليات التي قد تظهر من خلال الممارسة. وأوضحت ذات الجمعية التي يقودها مصطفى زيدي بأن اشتراط عدم السماح باستيراد السيارات التي تزود بوقود الديزل يخص السيارات السياحية فقط.

من جهة أخرى تساءلت جمعية حماية المستهلك عن موعد تجهيز وكلاء السيارات المنتظرين بالمنشآت والتجهيزات والتقنيات اللازمة التي تسمح باستيراد أول سيارة.

ف.س

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