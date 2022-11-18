المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك: “دفتر شروط السيارات يضمن حقوق المواطن”

18 نوفمبر، 2022

وصفت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أن دفتر شروط وكلاء ومصنعي السيارات بالجيد، واعتبرت أنه يضمن حقوق المواطن.

ووصفت الجمعية في منشور لها على صفحة فايسبوك، دفتر الشروط الذي أفرج عنه مساء أمس بـ الجيد ، لكن بالمقابل أبدت تخوفها مـن بعض الإشكاليات التي قد تظهر من خلال الممارسة. وأوضحت ذات الجمعية التي يقودها مصطفى زيدي بأن اشتراط عدم السماح باستيراد السيارات التي تزود بوقود الديزل يخص السيارات السياحية فقط.

من جهة أخرى تساءلت جمعية حماية المستهلك عن موعد تجهيز وكلاء السيارات المنتظرين بالمنشآت والتجهيزات والتقنيات اللازمة التي تسمح باستيراد أول سيارة.

ف.س

18 نوفمبر، 2022

مقالات ذات صلة

وزارة العدل تعلن عن فتح باب التوظيف في العديد من الرتب

10 يناير، 2021

تسجيل 148 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

26 سبتمبر، 2021

جراد: الجزائر رفضت التوجه لصندوق النقد الدولي و لن تخضع إقتصاديا لأنها ذات سيادة

19 مايو، 2021

تسجيل  174 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

24 أبريل، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز2022
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: