المنسق المقيم لمنظمة الأمم يهنئ الجزائر على انتخابها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي

المنسق المقيم لمنظمة الأمم يهنئ الجزائر على انتخابها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي

هنأ المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالجزائر، أليخاندرو ألفاريز، الجزائر على انتخابها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

وأكد أليخاندرو ألفاريز، أن العمل متعدد الأطراف فاز بجحليف قوي، حيث قال “تهانينا للجزائر على انتخابها عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2024-2025”.

وأضاف ذات المتحدث بالقول:” أن العمل متعدد الأطراف فاز بحليف قوي”.

وللتذكير فقد انتخبت الجزائر، أمس الثلاثاء بنيويورك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، خلال الفترة 2024-2025.

وستبدأ الجزائر ولايتها في 1 جانفي 2024 وذلك الى غاية 31 ديسمبر 2025.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...